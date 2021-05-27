Затрясет ли Крым спустя сто лет

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Многие уверены, что природные катаклизмы происходят с определенной периодичностью.

Почти сто лет назад во время землетрясения в Крыму сильно пострадали здания на территории всей Большой Ялты. Некоторые эксперты считают, что раз в сто лет такое может повторяться.

Большинство местных жителей и вовсе уверены в этой закономерности, поэтому с замиранием сердца ждут масштабного катаклизма в ближайшие годы.

Ни с первыми, ни со вторыми не согласен директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Петр Шебалин.

«В Крыму сильные землетрясения происходят, но очень редко. Точной периодичности подземных толчков никогда не бывает», — сообщил сейсмолог.

Серьезное землетрясение в районе Ялты произошло в 1927 году. Первые толчки мощностью 7 баллов пришлись на 26 июня. Тогда разрушения были поистине грандиозными — пострадало не только побережье, но и целые села.

По словам нашего собеседника, подобные катаклизмы случаются довольно редко, поэтому жителям Крыма волноваться не стоит.

Кроме того, практически все жилые здания в сейсмоопасных районах Крыма советские строители проектировали с учетом специальных технических условий, заверил Петр Шебалин.

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В тексте использованы материалы: Форпост

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