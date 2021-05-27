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Власть

Водителей электросамокатов могут обязать носить защиту

21:24 четверг, 27 мая 2021
Водителей электросамокатов могут обязать носить защиту

фото © iz.ru

Пользователей электросамокатов в России могут обязать использовать при езде защитную амуницию.

Соответствующее письмо направил министру транспорта РФ Виталию Савельеву руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

«Прошу вас рассмотреть возможность регламентировать требования безопасности к эксплуатации электросамокатов, а именно обязать владельцев данных транспортных средств использовать защитные шлемы и амуницию (налокотники, наколенники) во время езды», – приводит текст обращения телеканал RT.

На фоне роста популярности мобильных средств передвижения отсутствие проработанных требований безопасности вызывает недовольство среди пешеходов и автомобилистов. При этом часто водители электросамокатов сами травмируются и в итоге нуждаются в медпомощи.

Ранее сообщалось, что к лету прокат электросамокатов появится во всех городах Крыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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