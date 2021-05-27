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Власть

Власти Ялты изъяли в пунктах проката 350 самокатов

14:22 четверг, 27 мая 2021
Ялта
Власти Ялты изъяли в пунктах проката 350 самокатов

фото © ria.ru

Все точки проката электросамокатов в Ялте действуют незаконно.

Об этом заявил начальник департамента муниципального контроля администрации города Вадим Ковалев.

«Легальных точек проката электросамокатов в Ялте нет. Сотрудники департамента провели мониторинг и зафиксировали самовольное занятие территории общего пользования. Всего изъято свыше 350 самокатов, установить собственников которых не удалось», – сообщил он.

По словам Ковалева, в рамках исполнения постановления администрации Ялты самокаты были признаны бесхозными и перемещены на ответственное хранение в МУП «Объединенная управляющая компания».

«Однако на территории города есть еще два места, где размещены электросамокаты. Документы по ним уже в работе, материалы рассмотрены комиссией, готовится соответствующее постановление», – заявил начальник департамента.

Он напомнил, что и местные жители, и туристы неоднократно жаловались на бесконтрольное движение электросамокатов в пешеходных зонах, а кроме того, припаркованные в разных местах, они препятствовали свободному проходу граждан.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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