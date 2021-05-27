Власти Севастополя рассказали на что потратили 200 млн рублей

Более 194 миллионов рублей было направлено в 2020 году на социальные инициативы в Севастополе в рамках поставленной президентом задачи развивать «город для людей».

Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев во время выступления в Заксобрании.

Среди проектов, которые удалось выполнить, в том числе и на эти средства, - открытие молочной кухни, выплаты жителям осажденного Севастополя, а также регионального материнского капитала, подарки новорожденным.

«В Севастополе всего за год построили две школы и два детских сада, капитально отремонтировали два детских сада, отремонтировали девять поликлиник, клуб в селе Фронтовое, кинотеатры «Россия« и «Октябрь», культурный комплекс «Корабел». Построили 24 спортплощадки и футбольное поле», - перечислил губернатор.

Кроме того, около восьми миллиардов рублей направили на дорожное строительство – на эти средства построили и отремонтировали 135 км дорог. Также, по словам Развожаева, серьезное внимание город уделил газификации сел, увеличив этот показатель с 14% до 41% за последние шесть лет. Отдельно ведется работа по освещению Севастополя. В приоритете – освещение социальных объектов: школ, больниц, общественных пространств.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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