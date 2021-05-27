В Ялте перевозчики снимают транспорт с маршрутов

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В Ялте возникли сбои в работе общественного транспорта после того, как проигравшие в конкурсе перевозчики начали снимать с городских маршрутов автобусы, создавая «социальную напряженность».

Об этом на совещании администрации города сообщил подконтрольный Москве начальник отдела промышленности, транспорта и связи Игорь Чулевич.

«Согласно условиям, перевозчики, победившие в конкурсе, должны приступить к работе на новых оборудованных транспортных средствах в трехмесячный срок, то есть до начала июля 2021 года. Этот период был установлен для приобретения нового транспорта, его регистрации и оборудования. Пользуясь этой ситуацией, проигравшие, но пока еще действующие перевозчики создают напряженную ситуацию, снимая с маршрутов, в том числе с социальных, транспортные средства», – цитирует Чулевича пресс-служба администрации Ялты.

По словам Чулевича, речь идет прежде всего о маршрутах № 30, 38 и 17.

Глава администрации Ялты Янина Павленко также заявила, что в городе возникает много вопросов, претензий и жалоб по транспортной системе и сказала, что «нельзя отрицать очевидное», и добавила, что «причина этого проста и банальна – новые перевозчики не зашли, а старые уже расслабились».

Она дала поручение своему заместителю, курирующему транспорт – Сергею Стрельбицкому – «разработать экстренные меры» нормализации транспортной ситуации «с учетом надвигающегося большого туристического сезона».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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