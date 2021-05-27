Власть
В Ялте перевозчики снимают транспорт с маршрутов
фото © Новости Крыма
В Ялте возникли сбои в работе общественного транспорта после того, как проигравшие в конкурсе перевозчики начали снимать с городских маршрутов автобусы, создавая «социальную напряженность».
Об этом на совещании администрации города сообщил подконтрольный Москве начальник отдела промышленности, транспорта и связи Игорь Чулевич.
«Согласно условиям, перевозчики, победившие в конкурсе, должны приступить к работе на новых оборудованных транспортных средствах в трехмесячный срок, то есть до начала июля 2021 года. Этот период был установлен для приобретения нового транспорта, его регистрации и оборудования. Пользуясь этой ситуацией, проигравшие, но пока еще действующие перевозчики создают напряженную ситуацию, снимая с маршрутов, в том числе с социальных, транспортные средства», – цитирует Чулевича пресс-служба администрации Ялты.
По словам Чулевича, речь идет прежде всего о маршрутах № 30, 38 и 17.
Глава администрации Ялты Янина Павленко также заявила, что в городе возникает много вопросов, претензий и жалоб по транспортной системе и сказала, что «нельзя отрицать очевидное», и добавила, что «причина этого проста и банальна – новые перевозчики не зашли, а старые уже расслабились».
Она дала поручение своему заместителю, курирующему транспорт – Сергею Стрельбицкому – «разработать экстренные меры» нормализации транспортной ситуации «с учетом надвигающегося большого туристического сезона».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мэру Ялты стыдно за ситуацию с транспортом в регионе. По итогам совещания в администрации курортной столицы начальнику отдела транспорта было вынесено взыскание, а заместителю главы Сергею Стрельбицкому – дано поручение наладить взаимодействие с перевозчиками.
В центре Севастополя организуют парковку экскурсионных автобусов. Власти Севастополя планируют организовать стоянку экскурсионных автобусов в центральной части города.
Севастопольский департамент транспорта легализовал почти всех таксистов. Количество выданных разрешений на работу такси в Севастополе значительно увеличилось за прошлый год.
Некоторые рейсовые автобусы в Крыму начнут ходить по новой схеме. Автобусы, выполняющие рейсы в населенные пункты Симферопольского района, будут ходить по измененной схеме.
Затрясет ли Крым спустя сто лет
Многие уверены, что природные катаклизмы происходят с определенной периодичностью.
В Ялте перевозчики снимают транспорт с маршрутов
В Ялте возникли сбои в работе общественного транспорта после того, как проигравшие в конкурсе перевозчики начали снимать с городских маршрутов автобусы, создавая «социальную напряженность».
Директор ялтинской транспортной компании получил условный срок за мошенничество
Ялтинский городской суд признал директора местного транспортного предприятия виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.
На Крымском мосту произошла погоня со стрельбой
Сотрудники МВД вынуждены были открыть огонь по колесам автомобиля, на котором от преследования пытался скрыться пьяный житель Краснодарского края.
2 часа назад
Мужчина поднял руками дорожную разметку в Севастополе
10 часов назад
Мэру Ялты стыдно за ситуацию с транспортом в регионе
13 часов назад
Сводка о новых заражениях в Крыму
10 часов назад
В Крыму офицер ЧФ отправится в тюрьму на пять лет
9 часов назад
Лето в Крыму начнется с дождей и гроз
2 часа назад
В Севастополе разворачивается странная история с присвоением звания «Почетный гражданин города»
Депутаты Законодательного собрания затягивают рассмотрение вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин города Севастополя».