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Власть

В Ялте перевозчики снимают транспорт с маршрутов

20:00 четверг, 27 мая 2021
Ялта
В Ялте перевозчики снимают транспорт с маршрутов

фото © Новости Крыма

В Ялте возникли сбои в работе общественного транспорта после того, как проигравшие в конкурсе перевозчики начали снимать с городских маршрутов автобусы, создавая «социальную напряженность».

Об этом на совещании администрации города сообщил подконтрольный Москве начальник отдела промышленности, транспорта и связи Игорь Чулевич.

«Согласно условиям, перевозчики, победившие в конкурсе, должны приступить к работе на новых оборудованных транспортных средствах в трехмесячный срок, то есть до начала июля 2021 года. Этот период был установлен для приобретения нового транспорта, его регистрации и оборудования. Пользуясь этой ситуацией, проигравшие, но пока еще действующие перевозчики создают напряженную ситуацию, снимая с маршрутов, в том числе с социальных, транспортные средства», – цитирует Чулевича пресс-служба администрации Ялты.

По словам Чулевича, речь идет прежде всего о маршрутах № 30, 38 и 17.

Глава администрации Ялты Янина Павленко также заявила, что в городе возникает много вопросов, претензий и жалоб по транспортной системе и сказала, что «нельзя отрицать очевидное», и добавила, что «причина этого проста и банальна – новые перевозчики не зашли, а старые уже расслабились».

Она дала поручение своему заместителю, курирующему транспорт – Сергею Стрельбицкому – «разработать экстренные меры» нормализации транспортной ситуации «с учетом надвигающегося большого туристического сезона».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мэру Ялты стыдно за ситуацию с транспортом в регионе. По итогам совещания в администрации курортной столицы начальнику отдела транспорта было вынесено взыскание, а заместителю главы Сергею Стрельбицкому – дано поручение наладить взаимодействие с перевозчиками.

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