В Симферополе объявили конкурс на лучшие стих, фото и рисунок о городе

В Симферополе стартовал творческий конкурс ко Дню города «О родном городе с любовью…», организованный редакцией газеты «Южная столица Крым» и городской администрацией.

Принять участие в конкурсе и проявить свои творческие способности могут все желающие, независимо от возраста.

Конкурс проводится по трем номинациям. Одна из них называется «Ода Симферополю». В ней горожане в стихотворной или прозаической форме могут признаться в любви своему городу, рассказать о дорогих сердцу уголках Симферополя.

Вторая номинация называется «Симферополь в объективе». Это фотоконкурс, в котором могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители. Нужно просто прислать снимки, на которых изображены любимые места родного города.

Третья номинация – «Любимый город в рисунках». Это конкурс авторских рисунков, на которых изображен Симферополь. Работы могут быть выполнены в любой технике: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель и другие.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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