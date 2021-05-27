Происшествия
В Севастополе задержан местный житель, который угрожал расправой квартиранту
Застолье двух мужчин закончилось угрозами и возбуждением уголовного дела.
После совместного распития спиртного у 23-летнего квартиранта произошла словесная перепалка с 34-летним хозяином квартиры. Во время ссоры старший участник конфликта схватил со стола кухонный нож и пригрозил оппоненту расправой. Последний, опасаясь за свою жизнь, вызвал сотрудников полиции.
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Ленинскому району незамедлительно прибыли на место инцидента и задержали подозреваемого. Как оказалось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ялтинцу грозит до пяти лет тюрьмы за отцовский «наган» и патроны. Полицейские задержали 31-летнего жителя Ялты по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
Крымчанин до смерти избил родственницу и закопал тело на берегу озера. Следственные органы предъявили 46-летнему жителю Джанкойского района обвинение в убийстве родственницы, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.
Крымчанин ранил из пистолета двоих знакомых и угрожал им обрезом. Ленинский районный суд Крыма приговорил крымчанина к двум с половиной годам колонии за четыре преступления, совершенных в один вечер.
Бухгалтер техникума в Крыму похитила стипендии студентов на 11 млн рублей. Бывший бухгалтер Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности предстанет перед судом за присвоение 11 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для выплаты студентам стипендий и другой материальной помощи.
Какой сегодня праздник 27 мая фото
Сегодня, 27 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму у туристов забрали «море» для устричной и бунгало
В курортном Судаке на пляже возвели кафе. Пока местные жители в шоке от такого «хищничества», чиновники называют общепит — благоустройством.
Мужчина поднял руками дорожную разметку в Севастополе
Дорожную разметку, расположенную на севастопольских дорогах, оказывается, можно без особых трудов унести с собой.
Московская чиновница назвала отвратительным свой VIP-отдых в Крыму
Оценившая «прелести» сервиса по-крымски чиновница из Москвы поделилась впечатлениями.
23 мая
Мэру Ялты стыдно за ситуацию с транспортом в регионе
По итогам совещания в администрации курортной столицы начальнику отдела транспорта было вынесено взыскание, а заместителю главы Сергею Стрельбицкому – дано поручение наладить взаимодействие с перевозчиками.