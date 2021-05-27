В Севастополе задержан местный житель, который угрожал расправой квартиранту

Застолье двух мужчин закончилось угрозами и возбуждением уголовного дела.

После совместного распития спиртного у 23-летнего квартиранта произошла словесная перепалка с 34-летним хозяином квартиры. Во время ссоры старший участник конфликта схватил со стола кухонный нож и пригрозил оппоненту расправой. Последний, опасаясь за свою жизнь, вызвал сотрудников полиции.

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Ленинскому району незамедлительно прибыли на место инцидента и задержали подозреваемого. Как оказалось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ялтинцу грозит до пяти лет тюрьмы за отцовский «наган» и патроны. Полицейские задержали 31-летнего жителя Ялты по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Крымчанин до смерти избил родственницу и закопал тело на берегу озера. Следственные органы предъявили 46-летнему жителю Джанкойского района обвинение в убийстве родственницы, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.

Крымчанин ранил из пистолета двоих знакомых и угрожал им обрезом. Ленинский районный суд Крыма приговорил крымчанина к двум с половиной годам колонии за четыре преступления, совершенных в один вечер.

Бухгалтер техникума в Крыму похитила стипендии студентов на 11 млн рублей. Бывший бухгалтер Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности предстанет перед судом за присвоение 11 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для выплаты студентам стипендий и другой материальной помощи.