В Севастополе выявили нарушения при снабжении жителей питьевой водой

В Орлиновском муниципальном округе Севастополя выявлены нарушения при снабжении жителей села Ново-Бобровка питьевой водой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

«Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Роспотребнадзора в ходе проверки установлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации ГУП «Водоканал» артезианской скважины, расположенной в районе указанного села, а также резервуара чистой воды», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки в адрес руководителя ГУП «Водоканал» внесено представление об устранении нарушений.

«Предприятием оборудовано место накопления отходов, устранены утечки в оборудованном павильоне скважины, закрыты и опломбированы технологические люки, очищена прилегающая территория, проводятся мероприятия по установке ограждения резервуара чистой воды», – сказано в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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