В Крыму у туристов забрали «море» для устричной и бунгало

фото © Наталья Кириченко|«Судакчане»|Facebook

В курортном Судаке на пляже возвели кафе. Пока местные жители в шоке от такого «хищничества», чиновники называют общепит — благоустройством.

Примечательно, что напротив нового объекта раньше располагалось кафе, однако его снесли. Новое возвели не так давно, и строительные работы здесь пока еще не завершены.

Рестораторы подошли к открытию точки с умом — само НТО располагается на набережной, а вот на песчаном пляже появилась деревянная площадка с бунгало. Однако то, что площадка заняла приличную часть пляжа, все равно возмутило местных жителей.

«Метры квадратные для туристов ушли», — возмущаются горожане в группе «Судакчане» в Facebook.

Как заявили в администрации Судака, данная устричная расположилась на набережной законно, а вот постройка на самом пляже — благоустройство.

«Это законная точка. Она располагается в рамках благоустройства пляжа, и она на самом деле украсит пляж», — заявил глава местной администрации Игорь Степиков.

Тем временем власти курортного города продолжат борьбу с нелегальными кафешками и торговыми точками, которые не только портят внешний вид города, но и не платят налоги.

«Все объекты, которые незаконны, мы демонтируем», — заверил Степиков.

В тексте использованы материалы: Форпост

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