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В Крыму у туристов забрали «море» для устричной и бунгало
фото © Наталья Кириченко|«Судакчане»|Facebook
В курортном Судаке на пляже возвели кафе. Пока местные жители в шоке от такого «хищничества», чиновники называют общепит — благоустройством.
Примечательно, что напротив нового объекта раньше располагалось кафе, однако его снесли. Новое возвели не так давно, и строительные работы здесь пока еще не завершены.
Рестораторы подошли к открытию точки с умом — само НТО располагается на набережной, а вот на песчаном пляже появилась деревянная площадка с бунгало. Однако то, что площадка заняла приличную часть пляжа, все равно возмутило местных жителей.
«Метры квадратные для туристов ушли», — возмущаются горожане в группе «Судакчане» в Facebook.
Как заявили в администрации Судака, данная устричная расположилась на набережной законно, а вот постройка на самом пляже — благоустройство.
«Это законная точка. Она располагается в рамках благоустройства пляжа, и она на самом деле украсит пляж», — заявил глава местной администрации Игорь Степиков.
Тем временем власти курортного города продолжат борьбу с нелегальными кафешками и торговыми точками, которые не только портят внешний вид города, но и не платят налоги.
«Все объекты, которые незаконны, мы демонтируем», — заверил Степиков.
В тексте использованы материалы: Форпост
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