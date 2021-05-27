В Крыму офицер ЧФ отправится в тюрьму на пять лет

Командир командиром взвода инструкторов по физической подготовке воинской части Черноморского флота отправится за решетку на 5 лет за то, что за деньги вносил в ведомости положительные результаты сдачи нормативов по физической подготовке.

Взятки офицер брал регулярно, пользуясь отсутствием контроля со стороны вышестоящего начальства. Как уточнили в пресс-службе Крымского гарнизонного военного суда, таким образом офицер копил на квартиру.

Следствию удалось доказать 12 эпизодов получения взятки (ч. 3 ст. 290) и 24 случая мелкого взяточничества (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) за период с апреля по октябрь 2019 года. Суд признал мужчину виновным и отправил на 5 лет в колонию общего режима, — передает Крым 24.

Кроме того, военнослужащего лишат офицерского звания (а он дослужился до старшего лейтенанта), а также запретят в течение 2,5 лет после освобождения занимать любые руководящие должности. Но и это еще не все: придется заплатить государству штраф в размере 400 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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