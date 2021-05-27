В Крым пообещали потратить на оздоровление детей 1,2 млрд рублей

Правительство Крыма в этом году направит 1,2 млрд рублей на отдых и оздоровление детей.

В республике будет работать 290 детских лагерей, сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи РК.

«На проведение оздоровительной кампании крымских детей запланировано 1,2 млрд рублей, что почти на 300 млн рублей больше, чем в 2020 году. Из них 1,09 млрд рублей – из республиканского бюджета, 92,5 млн руб – из бюджетов муниципальных образований на функционирование лагерей с дневным пребыванием с охватом 12,5 тысячи детей», – уточнили в пресс-службе минобраза Крыма.

Кроме того, средства на оздоровление крымских детей будут направляться из внебюджетных источников: профсоюзных организаций, предприятий-работодателей.

В министерстве уточнили, что детские оздоровительные лагеря смогут принять до 39 тысяч детей из Республики Крым и других субъектов РФ, с учетом загрузки учреждений в 75%.

По данным минобраза, в Крыму в реестр организаций отдыха и оздоровления детей включены 290 учреждений, среди которых 52 загородных лагеря и 238 лагерей дневного пребывания. Санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора получили 186 лагерей, остальные 126 – в процессе получения разрешений. В связи с требованиями СанПиН о 75-процентной загрузке оздоровительных учреждений, наполняемость лагерей в одну смену составит 12 317 человек. Функционирование лагерей за одну смену будут обеспечивать почти 1,3 тыс педагогических и 255 медицинских работников.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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