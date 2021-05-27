Власть
В Крым пообещали потратить на оздоровление детей 1,2 млрд рублей
Правительство Крыма в этом году направит 1,2 млрд рублей на отдых и оздоровление детей.
В республике будет работать 290 детских лагерей, сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи РК.
«На проведение оздоровительной кампании крымских детей запланировано 1,2 млрд рублей, что почти на 300 млн рублей больше, чем в 2020 году. Из них 1,09 млрд рублей – из республиканского бюджета, 92,5 млн руб – из бюджетов муниципальных образований на функционирование лагерей с дневным пребыванием с охватом 12,5 тысячи детей», – уточнили в пресс-службе минобраза Крыма.
Кроме того, средства на оздоровление крымских детей будут направляться из внебюджетных источников: профсоюзных организаций, предприятий-работодателей.
В министерстве уточнили, что детские оздоровительные лагеря смогут принять до 39 тысяч детей из Республики Крым и других субъектов РФ, с учетом загрузки учреждений в 75%.
По данным минобраза, в Крыму в реестр организаций отдыха и оздоровления детей включены 290 учреждений, среди которых 52 загородных лагеря и 238 лагерей дневного пребывания. Санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора получили 186 лагерей, остальные 126 – в процессе получения разрешений. В связи с требованиями СанПиН о 75-процентной загрузке оздоровительных учреждений, наполняемость лагерей в одну смену составит 12 317 человек. Функционирование лагерей за одну смену будут обеспечивать почти 1,3 тыс педагогических и 255 медицинских работников.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму отмечается острый дефицит паллиативных коек для детей. В Крыму остро не хватает коек паллиативной помощи для детей.
В Севастополе на пляжах детей будут бесплатно обучать плаванию. В Севастополе пройдет масштабная акция, в ходе которой профессиональные инструкторы будут бесплатно обучать детей плаванию.
Пандемия COVID-19 повлияла на рост детской преступности в Крыму. Полицейские зафиксировали рост детской преступности в Республике Крым, к которому привела пандемия новой коронавирусной инфекции и вынужденные ограничительные меры.
В Минприроды Крыма призывают выпускников отказаться от атрибутов праздника. Экобомбочки вместо конфетти и хлопушек, цветы в горшках и сухоцветы вместо традиционных букетов на выпускной.
Какой сегодня праздник 27 мая фото
Сегодня, 27 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму у туристов забрали «море» для устричной и бунгало
В курортном Судаке на пляже возвели кафе. Пока местные жители в шоке от такого «хищничества», чиновники называют общепит — благоустройством.
Мужчина поднял руками дорожную разметку в Севастополе
Дорожную разметку, расположенную на севастопольских дорогах, оказывается, можно без особых трудов унести с собой.
Московская чиновница назвала отвратительным свой VIP-отдых в Крыму
Оценившая «прелести» сервиса по-крымски чиновница из Москвы поделилась впечатлениями.
23 мая
Мэру Ялты стыдно за ситуацию с транспортом в регионе
По итогам совещания в администрации курортной столицы начальнику отдела транспорта было вынесено взыскание, а заместителю главы Сергею Стрельбицкому – дано поручение наладить взаимодействие с перевозчиками.