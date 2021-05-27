Сводка о новых заражениях в Крыму

За 26 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, в том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 52 выявлены при обращении за медицинской помощью, 40 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4242 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 137 человек, выздоровевших за весь период – 40 210 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Только 10 процентов крымчан получили вакцину от коронавируса. Количество крымчан, прошедших вакцинацию от коронавируса, превысило 210 тысяч человек.

В Ялте обещают открыть передвижной пункт вакцинации от коронавируса. Все желающие смогут бесплатно привиться от коронавирусной инфекции в передвижном пункте вакцинации в центре Ялты 28 мая.

Жители Крыму до сих пор не могут получить жизненно важные лекарства. Жители Крыма жалуются на то, что проблемы с обеспечением льготными лекарствами так и не решены.

В Крыму пообещали открыть центры трансплантологии. В постоянном гемодиализе в Крыму нуждаются более 500 пациентов, а в Севастополе – более 200. На полуострове число таких больных ежегодно увеличивается минимум на 100 человек.