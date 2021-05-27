Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Новые штаммы коронавируса обнаружили в Крыму ● Только 10 процентов крымчан получили вакцину от коронавируса ● В Ялте обещают открыть передвижной пункт вакцинации от коронавируса ● В Крыму еще 93 человека заразились коронавирусом ● Пандемия COVID-19 повлияла на рост детской преступности в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 26 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, в том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 52 выявлены при обращении за медицинской помощью, 40 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4242 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 137 человек, выздоровевших за весь период – 40 210 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Только 10 процентов крымчан получили вакцину от коронавируса. Количество крымчан, прошедших вакцинацию от коронавируса, превысило 210 тысяч человек.
В Ялте обещают открыть передвижной пункт вакцинации от коронавируса. Все желающие смогут бесплатно привиться от коронавирусной инфекции в передвижном пункте вакцинации в центре Ялты 28 мая.
Жители Крыму до сих пор не могут получить жизненно важные лекарства. Жители Крыма жалуются на то, что проблемы с обеспечением льготными лекарствами так и не решены.
В Крыму пообещали открыть центры трансплантологии. В постоянном гемодиализе в Крыму нуждаются более 500 пациентов, а в Севастополе – более 200. На полуострове число таких больных ежегодно увеличивается минимум на 100 человек.
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