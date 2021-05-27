Студент осужден в Крыму за неоднократное пьяное вождение

Кировский районный суд признал крымского студента виновным в нескольких фактах управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Как сообщили в суде, во время совершения одного из нарушений для привлечения молодого человека к ответственности полицейским пришлось устроить погоню.

«Установлено, что фигурант в сентябре 2019 года уже был привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, – сообщили в суде. – В марте 2021 года, употребив алкогольные напитки, он вновь сел за руль своего автомобиля BMW. Двигаясь по территории Кировского района, уходя от преследования со стороны сотрудников ДПС, он был задержан сотрудниками ГИБДД».

В суде отметили, что кадры погони были распространены в социальных сетях. Остановив автомобиль, полицейские увидели у водителя явные признаки опьянения. Они отстранили молодого человека от управления автомобилем и оформили материал для привлечения его к уголовной ответственности.

«Осознавая тот факт, что в отношении него был составлен материал о привлечении к уголовной ответственности, в апреле того же года, употребив литр пива, рассчитывая, что его действия не будут пресечены сотрудниками полиции, он вновь сел за руль автомобиля и осуществлял поездку на указанном транспортном средстве в сторону села Приветное, где был остановлен сотрудниками ДПС», – добавили в суде.

Суд, учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств, признал 19-летнего студента виновным в совершении двух эпизодов преступлений по статьям 264.1 УК РФ – нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Подсудимому назначено наказание в виде 390 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года. Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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