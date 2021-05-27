Псевдосиловиков из Севастополя осудили за настоящий бандитизм

Ленинский районный суд Севастополя вынес приговор в отношении членов преступной группы, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов.

Как можно узнать на сайте суда, четыре участника бандформирования были осуждены за преступления, предусмотренные целым спектром статей и пунктов Уголовного кодекса. С 2019 года банда успела отметиться в Севастополе фактами разбоя, вымогательств, грабежей, мошенничеств, похищений паспортов и других важных личных документов граждан. Эта преступная деятельность была в итоге пресечена УФСБ России по Черноморскому флоту.

Напомним, в Севастополе и соседней Республике Крым правоохранители неоднократно задерживали граждан, противозаконно притворявшихся представителями реальных или выдуманных силовых структур для разных гнусных целей.

В марте 2019 года «сотрудник» несуществующего в природе ведомства «Антикоррупционное бюро Республики Крым» убедил крымчанку в том, что это структурное подразделение ФСБ, и он, якобы пользуясь авторитетом в «ведомстве», может помочь ей в перерегистрации ее недвижимости – за что получил 100 000 рублей в начале, и тюремный срок в конце.

Другой мошенник действовал иначе: представился сотрудником полиции и попросил у пенсионера 20 000 рублей на спецоперацию по поимке преступной группы.

В феврале 2020 года настоящими сотрудниками ФСБ в Севастополе был задержан фальшивый «коллега», уроженец Еревана, предлагавший приезжему из Томска за $60 000 устроиться на работу в Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.

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