Происшествия
Пропавшего крымского школьника остановили по дороге в Краснодар
Патрульные заметили парня, двигающегося в сторону охраняемой зоны Керченского моста, сверились с имеющейся ориентировкой и остановили его.
В ходе беседы с юношей правоохранители выяснили, что он сбежал из дома и направлялся в Краснодар, сообщили в пресс-службе Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса РФ.
«По заранее полученной ориентировке полицейских, экипаж группы быстрого реагирования ФГУП «УВО Минтранса России» знал о поисках пропавшего ребенка и был готов оказать помощь в его розыске. После обнаружения пропавшего мальчика мы незамедлительно доложили об этом полиции, а затем доставили его в ЛОП Керчи», — рассказал начальник смены Денис Плаксин.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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