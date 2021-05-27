Происшествия
Причиной эвакуации в КФУ стал звонок о минировании
По информации компетентного источника, в КФУ поступил звонок о минировании одного из зданий, после чего были эвакуированы сразу три корпуса.
Как сообщалось, в четверг в главном корпусе Крымского федерального университета им. Вернадского сработала система оповещения, после чего все студенты и сотрудники вуза покинули здания.
13 мая в Симферополе силовики оцепили здание Таврического коллежда Крымского федерального университета. На почту учебного заведения поступил сигнал о минировании. Письмо оказалось фейковым, колледж вернулся к обычной жизни.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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