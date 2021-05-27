На Крымском мосту произошла погоня со стрельбой

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Сотрудники МВД вынуждены были открыть огонь по колесам автомобиля, на котором от преследования пытался скрыться пьяный житель Краснодарского края.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РК.

В полицию поступило сообщение, что на трассе «Таврида» в направлении Керчи движется грузовой автомобиль, водитель которого опасно маневрирует на дороге. Экипажи полиции из Ленинского района начали преследование нарушителя, однако неоднократные требования сотрудников полиции об остановке водитель автомобиля игнорировал, сообщили крымские полицейские.

Своими действиями водитель создавал угрозу для жизни других участников движения, поэтому на подъезде к Крымскому мосту полицейские приняли решение открыть огонь по колесам авто.

«За рулем остановленного автомобиля находился 26-летний уроженец Краснодарского края. Он управлял транспортным средством в состоянии опьянения и не имел при себе необходимых документов», - говорится в сообщении МВД по РК.

Во время преследования никто не пострадал.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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