Мужчина поднял руками дорожную разметку в Севастополе

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Дорожную разметку, расположенную на севастопольских дорогах, оказывается, можно без особых трудов унести с собой.

Видео с демонстрацией этого навыка размещено в группе «Инцидент. Крым – Симферополь – Севастополь – ДТП».

Как можно видеть, человек просто подходит к дорожной разметке, берет ее рукой и поднимает всю белую полосу разметки. Относя дорожную разметку в сторону, он задается вопросом: какого же, в таком случае, качества асфальт под этой разметкой?!

Как сообщили в департаменте транспорта, реальная ситуация была иной — разметка была демонтирована до вмешательства гражданина. Выехав на место, специалисты ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры» установили, что в рамках ремонта субподрядная организация, которая наносила дорожную разметку на участке, ранее демонтировала часть линий на автомобильной дороге «Подъезд к с. Золотая Балка» и выполнила работы по демаркировке участка (нанесению черной краски).

Демонтированную разметку оставили на обочине. Временно — подчеркнули в департаменте транспорта. Оттуда, по всей видимости, ее и взял гражданин для эффектного видео.

В дептрансе уточнили, что в данный момент силами Севавтодора идет ремонт участка протяженностью 1,2 километра на автомобильной дороге «Подъезд к с. Золотая Балка», в ходе которого выполнена замена старого асфальтобетонного покрытия и планировка обочин. В ближайшее время состоится заседание комиссии по приемке выполненных работ. Все замечания заказчика будут устранены подрядчиком за счет собственных средств.

Как ранее сообщалось, новая дорожная разметка на улице Льва Толстого в Ленинском районе Севастополя серьезно изменила дорожный трафик, а также стала потенциальной причиной аварий из-за опасного сочетания полос и поворотов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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