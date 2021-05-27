Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +22
море +15

Власть

Мэру Ялты стыдно за ситуацию с транспортом в регионе

07:42 четверг, 27 мая 2021
Ялта
Мэру Ялты стыдно за ситуацию с транспортом в регионе

фото © Новости Крыма

По итогам совещания в администрации курортной столицы начальнику отдела транспорта было вынесено взыскание, а заместителю главы Сергею Стрельбицкому – дано поручение наладить взаимодействие с перевозчиками.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Много вопросов, претензий и жалоб. И сама убедилась, проехавшись общественным транспортом в Форос! Проблемы есть, нельзя отрицать очевидное. (…) Причина этого сбоя проста и банальна – новые перевозчики не зашли, по условиям конкурса — срок не позднее 5 июля, а старые уже расслабились», — написала Янина Павленко.

Также глава администрации извинилась перед жителями и гостями региона за сложившуюся напряженную обстановку в сфере работы общественного транспорта:

«Уважаемые ялтинцы! Конкурс проведен впервые за 7 лет и даже если это кому-то не нравится – порядок в этой сфере будет наведен. Прошу прощения за действия недобропорядочных перевозчиков», — подытожила Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольский департамент транспорта легализовал почти всех таксистов. Количество выданных разрешений на работу такси в Севастополе значительно увеличилось за прошлый год.

Некоторые рейсовые автобусы в Крыму начнут ходить по новой схеме. Автобусы, выполняющие рейсы в населенные пункты Симферопольского района, будут ходить по измененной схеме.

Власти рассказали когда в Крыму появится аэроэкспресс. Власти республики обещают запустить аэроэкспресс, который сможет доставлять пассажиров из нового аэропорта Симферополь на железнодорожный вокзал крымской столицы.

На «Тавриде» пообещали установить 11 зарядных станций для электрокаров. Инфраструктура для электромобилей в Республике Крым пока есть в трех локациях.

Общество
Какой сегодня праздник 27 мая

Какой сегодня праздник 27 мая фото

Сегодня, 27 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
Новые штаммы коронавируса обнаружили в Крыму

Новые штаммы коронавируса обнаружили в Крыму

Зафиксированы случаи заражения британским штаммом, а также видами инфекции с мутациями.

Власть
«Санкций не избежать»: Константинов предложил Беларуси создать «единое пространство» с Крымом

«Санкций не избежать»: Константинов предложил Беларуси создать «единое пространство» с Крымом

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов предложил Беларуси «создавать и всячески развивать единое белорусско-крымское пространство».

Водный кризис
Ялта отдаст свою воду Алуште

Ялта отдаст свою воду Алуште

Из-за серьезного дефицита воды в водохранилищах, снабжающих Алушту, водоснабжение города будет стабилизировано за счет запасов Ялты. Их планируют перекидывать с помощью водовода, который в ближайшее время соединит Гурзуф и Партенит.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации