Мэру Ялты стыдно за ситуацию с транспортом в регионе

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По итогам совещания в администрации курортной столицы начальнику отдела транспорта было вынесено взыскание, а заместителю главы Сергею Стрельбицкому – дано поручение наладить взаимодействие с перевозчиками.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Много вопросов, претензий и жалоб. И сама убедилась, проехавшись общественным транспортом в Форос! Проблемы есть, нельзя отрицать очевидное. (…) Причина этого сбоя проста и банальна – новые перевозчики не зашли, по условиям конкурса — срок не позднее 5 июля, а старые уже расслабились», — написала Янина Павленко.

Также глава администрации извинилась перед жителями и гостями региона за сложившуюся напряженную обстановку в сфере работы общественного транспорта:

«Уважаемые ялтинцы! Конкурс проведен впервые за 7 лет и даже если это кому-то не нравится – порядок в этой сфере будет наведен. Прошу прощения за действия недобропорядочных перевозчиков», — подытожила Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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