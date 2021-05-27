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Общество

Лето в Крыму начнется с дождей и гроз

18:52 четверг, 27 мая 2021
Лето в Крыму начнется с дождей и гроз

фото © Новости Крыма

Осадки и грозы ожидаются в Крыму 28 и 29 мая. Прохладная и дождливая погода сохранится на полуострове и в первые дни лета.

Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

«29 и 30 мая погода существенно изменится, по территории Крыма будет проходить холодный атмосферный фронт. На большей части полуострова вероятно выпадение осадков в виде дождя и где-то даже сильный дождь может быть», – сообщили в ведомстве.

Температура воздуха 29 мая составит от 21 до 26 градусов, а 30 мая – от 18 до 23 градусов. При этом погода начнет меняться уже в пятницу. Возможны осадки и грозы, при этом воздух прогреется до 28 градусов.

Начало лета будет прохладным, отметили в гидрометцентре. «До 5-6 июня будет достаточно прохладно. В отдельные дни будут проходить кратковременные дожди, вероятны грозы, и температура воздуха тоже невысокая, от 20 до 25 градусов», – заключили синоптики.

Ранее также сообщалось о температуре морской воды у побережья Крыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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