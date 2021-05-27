Лето в Крыму начнется с дождей и гроз

фото © Новости Крыма

Осадки и грозы ожидаются в Крыму 28 и 29 мая. Прохладная и дождливая погода сохранится на полуострове и в первые дни лета.

Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

«29 и 30 мая погода существенно изменится, по территории Крыма будет проходить холодный атмосферный фронт. На большей части полуострова вероятно выпадение осадков в виде дождя и где-то даже сильный дождь может быть», – сообщили в ведомстве.

Температура воздуха 29 мая составит от 21 до 26 градусов, а 30 мая – от 18 до 23 градусов. При этом погода начнет меняться уже в пятницу. Возможны осадки и грозы, при этом воздух прогреется до 28 градусов.

Начало лета будет прохладным, отметили в гидрометцентре. «До 5-6 июня будет достаточно прохладно. В отдельные дни будут проходить кратковременные дожди, вероятны грозы, и температура воздуха тоже невысокая, от 20 до 25 градусов», – заключили синоптики.

Ранее также сообщалось о температуре морской воды у побережья Крыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на среду 26 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 26 мая.

Ученые прогнозируют сильную магнитную бурю. Специалисты фиксируют крупнейший за последние годы всплеск активности Солнца, ближайшие три дня жителей Земли ожидает магнитная буря.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 25 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 25 мая.

Климатолог рассказал, каким будет это лето в Крыму. Делать прогноз погоды на грядущее лето пока рано, но уже можно говорить, что погода будет нестабильной.