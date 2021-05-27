Крымчанин стрелял по соседям из пневматического пистолета

Житель села Марфовка Ленинского района осужден на 2,5 года за совершение ряда преступлений.

В ходе судебного следствия установлено, что июльской ночью 2019 года, местный житель со своей супругой проезжали на автомобиле по селу Марфовка. Проезжая мимо одного из домов, где компания отмечала день рождения, водитель увидел знакомого, который курил с одним из гостей у калитки.Остановив машину, водитель вышел поздороваться со знакомым. Завязавшаяся беседа закончилась ссорой, а впоследствии дракой. Обиженный на своего знакомого молодой человек достал имеющийся при себе пневматический пистолет и осуществил 4 выстрела в обидчика, а потом еще 3 выстрела – в его брата, находившегося рядом.

Вследствие действий подсудимого его знакомый получил огнестрельные ранения мягких тканей, а его брат – слепое огнестрельное пулевое ранение левой кисти. На выстрелы подбежали другие мужчины и отняли у стрелявшего пистолет. Подсудимый же побежал домой и через некоторое время вернулся во двор домовладения потерпевших с «обрезом» охотничьего ружья и угрозой убийством. Мужская часть гостей праздничного мероприятия повторно справилась с вооруженным непрошенным гостем, снова отобрав у него оружие.

В ходе следствия установлено, что подсудимый работал охранником, имел разрешение на хранение и ношение оружия, травматический пистолет он приобрел для себя, поясняя необходимость его приобретения самообороной. В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично, просил прощения у потерпевших.

Суд, всесторонне изучив материалы дела, с учетом обстоятельств совершения незаконных деяний и сведений о личности подсудимого, признал 30-летнего уроженца Керчи виновным в совершении ряда преступлений и назначил ему наказание в условиях изоляции от общества сроком в 2,5 года, которое виновный будет отбывать в колонии-поселении. Гражданский иск, заявленный в ходе судебного заседания, судом удовлетворен: подсудимый обязан выплатить потерпевшим сумму в размере 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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