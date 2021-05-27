Общество
Крымчане предпочитают наличные
фото © moneypapa.ru
93% крымчан приобретали автомобили за наличные средства и лишь 7% рассчитывались «безналом».
Такие цифры по результатам исследований сообщает сайта Drom.ru.
«70% автомобилистов Крыма за наличные приобретали подержанные автомобили у частников, 22% — новые авто и 1% — «бэушки» у дилеров. Чаще всего безналичным способом жители республики расплачивались за новые машины — так делали 4% опрошенных, 2% покупали по безналу машины с пробегом у дилеров и только 1% — подержанные авто у частников», - сообщает Drom.ru.
При этом регион «обогнал» Забайкальский край, Алтайский край, Курганскую и Воронежскую области, где доля наличных средств при покупке транспорта составила 90%.В среднем по России за наличные средства автомобили приобретают 85% опрошенных. В списках регионов, где более популярен «безнал», числятся Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, Нижегородская и Тюменская область.
«Покупателю выгодно оплачивать машину картой, потому что такой платеж пройдет через банк и будет являться подтверждением факта оплаты. А вот продавцу, наоборот, это не выгодно. Причем если продавец является частным лицом, владеющим машиной менее трех лет, он должен будет заплатить налог на доходы. А у дилеров безналичный способ оплаты отнимает выручку, так как банковская комиссия составляет для них 1-1,5% от платежа», - пояснил аналитик сайта Игорь Олейников.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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