Общество
Крымчане боятся подпускать психологов к своим детям
фото © Новости Крыма
Родители крымских школьников отказываются давать согласие на работу психологов с их детьми.
Эта тенденция может свидетельствовать о нежелании взрослых придавать огласке существующие проблемы. Такое мнение в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» высказала уполномоченная по правам ребенка в РК Ирина Клюева.
Она напомнила, что институт психологической помощи очень долго приживался в учебных заведениях региона. Это связано с особенностями менталитета, когда с проблемами принято идти к родственникам и друзьям, но не к специалистам, отметила омбудсмен.
«Появление психологов в школах – уже большая победа, но останавливаться на достигнутом нельзя. В образовательных учреждениях крайне не хватает глубокой психологической работы, а также узких специалистов – дефектологов и логопедов», - заявила Клюева и подчеркнула, что один психолог на школу – это очень мало.
По мнению спикера, помимо острого дефицита кадров, существует еще одна не менее значимая проблема: многие родители не разрешают таким специалистам работать с их детьми.
«Возможно, они опасаются, что в ходе такой работы откроются существующие у ребенка проблемы, которые родители предпочли бы скрыть. А может быть, ребенок заявляет, что не хочет, чтобы «кто-то копался в его голове», - предположила причину отказов омбудсмен.
По ее словам, вне зависимости от причин (отказа - ред), регулярная работа такого специалиста могла бы помочь выявлять ситуации, в которых требуется срочное вмешательство. Это, в том числе, тяжелое психоэмоциональное состояние учащегося, наличие конфликтов со сверстниками или родителями и многое другое. В связи с этим необходимость получать согласие родителей на работу психолога с ребенком Клюева считает чрезмерным. Она выразила надежду, что со временем такие ограничения, по крайней мере для старшеклассников, будут сняты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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