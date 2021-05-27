Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● Новые штаммы коронавируса обнаружили в Крыму ● Только 10 процентов крымчан получили вакцину от коронавируса ● В Ялте обещают открыть передвижной пункт вакцинации от коронавируса ● В Крыму еще 93 человека заразились коронавирусом
Крымчан настойчиво просят не заниматься самолечением коронавируса
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Министерство здравоохранения Республики Крым призывает жителей полуострова не затягивать с обращением к врачу при первых симптомах коронавирусной инфекции и не заниматься самолечением.
Об этом сегодня на брифинге в Симферополе заявил министр здравоохранения Александр Остапенко.
«По-прежнему из недели в неделю удельный вес поздних обращений остается велик, большое количество пациентов, к сожалению, занимаются самолечением и, как следствие, госпитализируются потом в тяжелом и крайне тяжелом состоянии с крайне низкими показаниями сатурации (уровень насыщения крови кислородом, ред.)», — сказал Остапенко.
Министр здравоохранения также сообщил, что за прошедшую неделю в стационары Крыма госпитализировали 274 пациента с коронавирусом, что на 29% ниже уровня прошлой недели. Выписанных пациентов на 58% больше, чем на предыдущей неделе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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