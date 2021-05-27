Количество вовлеченных в спорт севастопольцев планируется увеличить более чем вдвое

Согласно действующим государственным программам развития спорта в Севастополе, к 2024 году 55% населения должны регулярно заниматься физкультурой. Пока же такие занятия посещают почти 118 тысяч человек.

Об этом сообщил начальник управления по делам молодежи и спорта правительства города Сергей Резниченко.

«Основным измерителем всех этих основных мероприятий является увеличение числа граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 55% к 2024 году, – заявил он. – По статистике, у нас занимаются практически 118 тысяч человек».

Резниченко отметил, что речь идет как о частных, так и о государственных учреждениях. При этом учитывается возрастная категория населения от 3 до 79 лет. И граждане должны регулярно, не менее двух раз в неделю, посещать спортивные занятия продолжительностью не менее полутора часов.

По подсчетам управления, по итогам текущего года 160 тысяч человек должны заниматься спортом по итогам этого года, что составит 36% населения.

«Обратите внимание, что вам показатель придется скорректировать с учетом статистики численности населения в городе, – подчеркнул губернатор Михаил Развожаев. – Поэтому за оставшиеся три года надо очень серьезно напрячься, чтобы у нас 50% систематически (занимались). Понятно, что прежде всего инфраструктура нужна, надо, чтобы было где заниматься. И организация соответствующая. Ну, бассейны, катки начали строить».

Он поручил определить нехватку инфраструктуры в городе для достижения целевого показателя.

Официальная численность населения Севастополя по состоянию на март текущего года составила 517 тысяч человек.

Однако власти города ожидают предстоящей переписи населения, которую проведут органы статистики. Предполагается, что на самом деле в регионе проживает гораздо больше людей.

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