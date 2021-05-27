Какой сегодня праздник 27 мая

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Сегодня, 27 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День города Санкт-Петербург

Фото pixabay.com

День города в Санкт-Петербурге — всегда яркий и многогранный праздник, на который приглашают как местных жителей, так и туристов. В 2021 году город на Неве отметит свой 318-й День рождения. Официальной датой основания Санкт-Петербурга считается 27 мая.

Традиционно в День города в Санкт-Петербурге проходят парады, фестивали, цирковые представления, семейные спортивные состязания, ярмарки, уличные концерты. Главный – на Дворцовой площади. А в последний день массовых гуляний вечером начинается праздничный салют: от Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в небо запускают десятки разноцветных залпов.

Всероссийский день библиотек (День библиотекаря)

Общероссийский день библиотек, отмечаемый ежегодно 27 мая, по праву является и профессиональным праздником российских библиотекарей — Днем библиотекаря. Он установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года.

Считается, что самая первая библиотека на Руси была основана Ярославом Мудрым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве, а, первая государственная общедоступная библиотека была открыта в 1795 году в Санкт-Петербурге. В Москве первая бесплатная публичная библиотека открылась в 1862 году.

Одна из главных задач сегодняшнего праздника — отметить большой вклад библиотек в развитие культуры, науки и просвещения, их важнейшую роль в жизни общества. В связи с этим, в библиотеках, читальных залах и других образовательных учреждениях в этот день проводятся различные мероприятия, направленные на привлечение новых читателей и повышение роли книги в жизни людей.

Сидор Огуречник (Сидор Бокогрей)

Народный праздник «Сидор Бокогрей» отмечается 27 мая (по старому стилю - 14 мая). Верующие православной церкви в этот день чтут память двух святых с именем Исидор - Исидора Хиосского, мученика и Исидора Твердислова, чудотворца. Другие названия праздника: «Сиверы», «Сидоры», «Сидор Огуречник». Бокогреем день прозвали потому, что с 27 мая переставали дуть северные холодные ветра - «сиверы». Наши предки говорили: «На день Сидора отойдут все сиверы».

Также сегодня, 27 мая, отмечают такие праздники:

- День Ивана Русского в Греции

- День смелых решений

- День изобретения шпрот

- День велосипеда в Канаде

- День детей в Нигерии

- День матери в Боливии

- День итальянский говядины (National Italian Beef Day) в США

- День отмены рабства в Гваделупе, на Сен-Мартене

- День вооруженных сил Никарагуа

- День национальных героев в Теркс и Кайкос

- День территориального самоуправления в Польше

Сегодня именины празднуют: Иван, Марк, Макар, Александр, Яков, Исидор, Максим, Леонтий, Никита, Серапион, Варвар, Тихон.

Что происходило 27 мая в прошлые годы

1199 - римский папа Иннокентий обложил первым прямым папским налогом Духовенство.

1328 - после смерти младшего сына Филиппа IV КрасивогоКарла IV Красивого, который стал последним представителем династии Капетингов, на французский престол вступил двоюродный брат Карла Филипп VIпервый король из династии Валуа.

1647 - в штате Массачусетс казнена (повешена) первая ведьмаАча Янг.

1657 - Священная Римская империя обязалась помочь Польше в борьбе с украинским казачеством.

1703 - заложена Петропавловская крепость. День основания города Санкт-Петербурга.

1753 - завершено строительство Андреевской церкви в Киеве.

1794 - императрица Екатерина Р†Р† издала рескрипт об основании нового города и порта в Хаджибее и утвердила первый генеральный план города Одессы.

1821 - основана Николаевская астрономическая обсерватория.

1895 - английский изобретатель Бирт Акрес (Birt Acres) запатентовал кинопроектор.

1916 - президент США Вудро Вильсон призвал после войны создать Лигу Наций.

1926 - в городке Ганнибал (шт. Миссури) воздвигнут памятник Гекльберри Финну и Тому Сойеру.

1949 - в Москве закрыт Камерный театр режиссера Александра Таирова, «который на деле являлся носителем буржуазно-космополитических и формалистических тенденций», коллектив «не обрел нового творческого лица и не сумел твердо встать на путь социалистического искусства».

1950 - теледебют Фрэнка Синатры на канале NBC. Он выступал вместе с комиком Бобом Хоупом (Bob Hope).

1971 - в присутствии 103000 зрителей, состоялся прощальный матч Льва Яшина. В этом матче сборная клубов всесоюзного спортобщества «Динамо» (в матче участвовали мастера из Москвы, Киева и Тбилиси), играла против сборной звезд Мира, за которую играли Эйсебио, Бобби Чарльтон, Герд Мюллер и многие другие. Игра окончилась счетом 2:2.

1993 - отмена в России уголовного преследования за гомосексуализм.

1994 - создана группа «Сплин».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 27 мая. Какие праздники будут завтра?

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