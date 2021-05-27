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Как в этом году пройдет государственная итоговая аттестация выпускников в Крыму
В 2021 году в Республике Крым, так же, как и в 2020 году, государственная итоговая аттестация (ГИА) будет проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
«Пункты проведения экзаменов будут обеспечены необходимыми средствами и оборудованием», - пообещал Гоцанюк. Так, все участники будут находиться в масках, в помещениях установят устройства для обеззараживания воздуха, участников экзамена рассадят на расстоянии не менее 1,5 метров. Всего организовано 156 пунктов проведения экзаменов.
В этом году 11 класс заканчивают 9 876 выпускников. ГИА в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет проводиться только для учащихся 11-х классов, которые планируют поступать в вузы. Выпускники будут сдавать русский язык, а также те предметы, результаты которых требуются при поступлении в вуз.
На сегодня для сдачи ЕГЭ зарегистрировано 9 127 человек. Это выпускники текущего года, выпускники прошлых лет и обучающиеся учреждений среднего профессионального образования.
Учащиеся 11 класса, не планирующие поступление в вузы, пройдут ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и будут сдавать только русский язык и математику. Удовлетворительные результаты будут являться основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании. На сегодня для сдачи ГВЭ зарегистрировано 1 980 человек.
Единое расписание сдачи экзаменов предусматривает: основной период сдачи ЕГЭ - с 31 мая по 2 июля 2021 года; дополнительный период сдачи ЕГЭ - с 12 июля по 17 июля 2021, для тех, кто по уважительной причине не смог принять участие в основной период; сентябрьские сроки - с 3 сентября по 17 сентября 2021 года - только в форме ГВЭ для тех, кто не получил аттестат, как для сдававших в форме ЕГЭ, так и для сдававших в форме ГВЭ.
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