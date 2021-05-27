К Земле стремительно приближаются опасные астероиды

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К земле по очереди приблизятся два больших и потенциально опасных астероида.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра исследования околоземных объектов (CNEOS) при Лаборатории реактивного движения НАСА, максимальное приближение небесных тел к нашей планете произойдет 27 мая и 1 июня.

Астероид под названием 2021 JF1, который подойдет к земле первым, по размеру превосходит статую Свободы в Нью-Йорке, и достигает 210 метров в диаметре. Он движется со скоростью около 17 километров в секунду.

Еще быстрее – 18 км в секунду – летит второе небесное тело 2021 КТ1 диаметром от 150 до 330 метров, которое причислено НАСА к списку самых опасных околоземных объектов группы «Аполлон». Последствия столкновения с ним могли бы бить разрушительны, но специалисты уверяют, что небесный объект пройдет на расстоянии 13 миллионов километров от Земли.

Астероиды — относительно небольшие небесные тела Солнечной системы, которое движутся по орбите вокруг главной звезды. У них, в отличие от планет, неправильная форма и нет атмосферы, но могут быть спутники.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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