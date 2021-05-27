Власть
Губернатору Севастополя запретили хранить деньги в иностранных банках
Заксобрание Севастополя внесло изменения в Устав города, приведя его в соответствие с новой редакцией Конституции РФ.
Одним из новшеств стало наделение правом законодательной инициативы на региональном уровне депутата Госдумы РФ и сенаторов от Севастополя.
Изменились и требования к людям, претендующим на пост губернатора Севастополя. Теперь, в соответствии с Конституцией страны и законом города, кандидатом может стать гражданин Российской Федерации, достигший 30-летнего возраста, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства (либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства). Кроме этого, губернатору запрещается открывать счета и хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами страны.
Требование не иметь иностранного гражданства было в Уставе и раньше, а вот требование не иметь счетов в иностранных банках появилось только теперь.
Пока законопроект принят в первом чтении. Но вопросов по нему у депутатов не нашлось.
Напомним: в начале мая стало известно, что экс-губернатор Дмитрий Овсянников обратился в Европейский суд с просьбой не мешать его бизнесу на Кипре и отменить санкции, которые были применены к нему как к главе Севастополя.
В тексте использованы материалы: Форпост
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