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Власть

Губернатору Севастополя запретили хранить деньги в иностранных банках

Заксобрание Севастополя внесло изменения в Устав города, приведя его в соответствие с новой редакцией Конституции РФ.

Одним из новшеств стало наделение правом законодательной инициативы на региональном уровне депутата Госдумы РФ и сенаторов от Севастополя.

Изменились и требования к людям, претендующим на пост губернатора Севастополя. Теперь, в соответствии с Конституцией страны и законом города, кандидатом может стать гражданин Российской Федерации, достигший 30-летнего возраста, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства (либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства). Кроме этого, губернатору запрещается открывать счета и хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами страны.

Требование не иметь иностранного гражданства было в Уставе и раньше, а вот требование не иметь счетов в иностранных банках появилось только теперь.

Пока законопроект принят в первом чтении. Но вопросов по нему у депутатов не нашлось.

Напомним: в начале мая стало известно, что экс-губернатор Дмитрий Овсянников обратился в Европейский суд с просьбой не мешать его бизнесу на Кипре и отменить санкции, которые были применены к нему как к главе Севастополя.

В тексте использованы материалы: Форпост

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В Севастополе строителям платят 13 тысяч рублей в месяц, а учителям - 41 тысячу. Крымстат сообщает об уровне заработной платы работников, занятых в экономике по г. Севастополю в марте 2021 года.

Как ни старались в Крыму не смогли потратить деньги правительства Москвы. Власти Крыма в 2020 году не смогли эффективно потратить средства, выделенные республике правительством Москвы.

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