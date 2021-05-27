Досталось по самые помидоры: в Севастополе девушке разбили голову банкой с соленьями

В Севастополе произошла стычка между двумя девушками, одна из них получила травму головы.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

На одной из остановок города 22-летняя местная жительница увидела 18-летнюю знакомую своего мужа, и между ними произошла ссора на почве ревности. Старшая участница конфликта достала из пакета банку с соленьями и бросила ее в соперницу. Девушка получила травму головы.

На место стычки прибыл участковый полиции и задержал подозреваемую.

«В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - говорится в сообщении полиции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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