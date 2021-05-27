Директор ялтинской транспортной компании получил условный срок за мошенничество

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Ялтинский городской суд признал директора местного транспортного предприятия виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Как сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю, мужчина присвоил 12 млн рублей из бюджета Республики Крым.

«Установлено, что подсудимый предоставлял в департамент социальной политики администрации Ялты заведомо ложные сведения относительно количества перевозимых граждан льготной категории, – сообщили в ФСБ. – На основании предоставленных документов из бюджета Республики Крым перевозчиком незаконно получено порядка 12 миллионов рублей в качестве субсидий на возмещение расходов по проезду льготной категории граждан».

Следователи УФСБ расследовали уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя предприятия по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

«Обвиняемый полностью признал свою вину, оказывал содействие следствию и возместил причиненный материальный ущерб в размере 12 миллионов рублей», – уточнили в ФСБ.

Суд учел данные обстоятельства и назначил подсудимому наказание в виде пяти лет лишения свободы условно и штраф в размере 650 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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