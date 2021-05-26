Жители Крыму до сих пор не могут получить жизненно важные лекарства

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Жители Крыма жалуются на то, что проблемы с обеспечением льготными лекарствами так и не решены.

На невозможность приобрести лекарства по федеральным и региональным льготам крымчане начали жаловаться еще прошлой осенью. Так, в октябре только по республиканской программе лекарственного обеспечения было не закрыто около 6,5 тысяч рецептов. Благодаря экстренным мерам количество отсроченных рецептов удалось сократить в 2,5 раза. В начале февраля заявлялось о 2 тысячах неотоваренных рецептов. Проблему должны были закрыть к концу марта, но не решили до сих пор.

«Полный бардак: я с марта не могу получить лекарство ультибро (применяется при серьезной патологии легких) по федеральной программе. Неоднократно обращался по телефону в Крымфармацию, там одни обещания: посмотрим, перезвоним – и все. Ни лекарства, ни перезвона. С марта мне говорят, что на складе лекарства нет. Мне приходится его покупать, а это почти половина моей пенсии. Пенсия 7 тысяч 472 рубля, а лекарство стоит 3 тысячи 200 рублей», – обратился к главе РК Сергею Аксенову житель Джанкоя.

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