Ялтинцу грозит до пяти лет тюрьмы за отцовский «наган» и патроны

Полицейские задержали 31-летнего жителя Ялты по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«В квартире у мужчины полицейские провели осмотр, в ходе которого обнаружили предметы, похожие на огнестрельное оружие и патроны. Подозреваемый пояснил, что предполагаемое оружие было обнаружено его отцом, который на протяжении многих лет увлекался поиском предметов старины», – говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что обнаруженные предметы являются пригодным к применению огнестрельным оружием, а также боеприпасами к нему. На фотографиях, опубликованных на сайте МВД по РК, запечатлены коробка с патронами и два пистолета, один из которых – револьвер системы «Наган» 1939 года выпуска.

Возбуждено уголовное дело. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде. Согласно УК РФ, мужчине грозит до пяти лети лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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