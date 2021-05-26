Водный кризис
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Ялта отдаст свою воду Алуште
фото © Новости Крыма
Из-за серьезного дефицита воды в водохранилищах, снабжающих Алушту, водоснабжение города будет стабилизировано за счет запасов Ялты. Их планируют перекидывать с помощью водовода, который в ближайшее время соединит Гурзуф и Партенит.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.
По его словам, в Ялтинском регионе ситуация с водой в данный момент устойчивая, воды южной столице Крыма хватит на весь курортный сезон даже с учетом наплыва туристов.
«В Алуште ситуация сейчас хуже: Изобильненское водохранилище в данный момент наполнено на половину того объема, который был год назад. А год назад оно было наполнено на 60%. Соответственно, сейчас на 30%. И наполнения водохранилища в зимне-весенний период тоже не произошло, потому что Изобильненское водохранилище в отличие от всех остальных, питается с южного склона Крымских гор», - пояснил Новик.
Поэтому для стабилизации водоснабжения в Алуште было принято решение провести водовод от крайней точки водоснабжения Ялты – Гурзуфа – до крайней точки водоснабжения Алушты – Партенита. На этом участке протяженностью в 6,5 километра в ближайшее время начнут прокладывать водовод, который свяжет две южнобережные системы водоснабжения.
«Учитывая, что в Ялте ситуация достаточно стабильна и водоснабжение Алушты в разы меньше, чем Ялты, мы сможем по этой ветке перекачивать до 20 тысяч кубов в сутки и решить проблему Алушты. Это первостепенное мероприятие, на которое нам дается около двух месяцев. Мы понимаем, что сейчас запасов водохранилищ Алушты хватит на какой-то период. К тому времени, когда, по нашим расчетам, могут наступить какие-то проблемы с водоснабжением, мы добавим ялтинскую воду и ситуацию выровняем», - пообещал гендиректор предприятия.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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