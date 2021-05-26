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Власть

Власти России могут закрыть все зоопарки в Крыму

07:31 среда, 26 мая 2021
Власти России могут закрыть все зоопарки в Крыму

фото © Википедия

Россельхознадзор обеспокоен низкими темпами лицензирования зоопарков, дельфинариев и цирков на юге России, а также в Крыму.

Об этом сообщил заместитель руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора Юрий Епанов, передает «Интерфакс».

«Только при соблюдении всего комплекса правил и требований организация, использующая животных в культурно-зрелищных мероприятиях, может получить лицензию на дальнейшую деятельность, а сделать это необходимо в текущем году, ведь с 1 января 2022 года деятельность без лицензии будет невозможна», – сказал Епанов.

По его словам, в Крыму, Севастополе, Адыгее и Краснодарском крае на рассмотрение Россельхознадзора подано только пять заявлений на получение лицензий.

«На территории четырех субъектов зарегистрированы и работают с животными 167 различных объектов. Процедура контроля составляет 45 рабочих дней: от приема заявления до выдачи лицензии (при соответствии всех критериев). С учетом этого существует реальная угроза, что получить лицензию в оставшиеся до нового года месяцы для большинства будет затруднительно», –подчеркнул замруководителя управления Россельхознадзора.

Новые правила содержания животных в зоопарках, цирках, зооуголках, зверинцах, аквариумах и дельфинариях действуют с 2020 года. До 2022 года предприятиям нужно привести свою деятельность в соответствие и получить лицензию, иначе их закроют.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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