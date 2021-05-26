Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму еще 93 человека заразились коронавирусом ● Пандемия COVID-19 повлияла на рост детской преступности в Крыму ● У больных COVID-19 стали чаще появляться осложнения ● Туристы и мероприятия подстегнули коронавирус в Севастополе ● Сводка о новых заражениях в Крыму
В Ялте обещают открыть передвижной пункт вакцинации от коронавируса
Все желающие смогут бесплатно привиться от коронавирусной инфекции в передвижном пункте вакцинации в центре Ялты 28 мая.
Как сообщили в администрации города, при содействии которой филиалом ФНКЦ ФМБА России в Крыму снова проводится это мероприятие, пункт будет работать с 11.00 до 17.00 на площади Советская.
«Медработники вакцинируют всех желающих первым компонентом препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») в порядке живой очереди. Чтобы сделать прививку, с собой нужно будет иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС», – уточнили в администрации.
При этом в филиале ФНКЦ ФМБА заверили, что жители Большой Ялты смогут привиться вторым компонентом в плановом порядке по месту прикрепления, предварительно записавшись по номеру телефона 8 (800) 506-80-04, а гости Крыма и приезжие из других регионов России – в медицинской организации по месту жительства спустя 21 день.
«Каждый вакцинированный получит памятку с инструкцией, перед прохождением вакцинации рекомендуется не употреблять алкогольные напитки, а в день прививки – не посещать сауны, бани и бассейны и отложить интенсивные тренировки», – добавили медики.
В минувшую пятницу, по их информации, в передвижном пункте на площали Советской в Ялте первый компонент вакцины получили 130 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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