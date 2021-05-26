В Ялте обещают открыть передвижной пункт вакцинации от коронавируса

Все желающие смогут бесплатно привиться от коронавирусной инфекции в передвижном пункте вакцинации в центре Ялты 28 мая.

Как сообщили в администрации города, при содействии которой филиалом ФНКЦ ФМБА России в Крыму снова проводится это мероприятие, пункт будет работать с 11.00 до 17.00 на площади Советская.

«Медработники вакцинируют всех желающих первым компонентом препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») в порядке живой очереди. Чтобы сделать прививку, с собой нужно будет иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС», – уточнили в администрации.

При этом в филиале ФНКЦ ФМБА заверили, что жители Большой Ялты смогут привиться вторым компонентом в плановом порядке по месту прикрепления, предварительно записавшись по номеру телефона 8 (800) 506-80-04, а гости Крыма и приезжие из других регионов России – в медицинской организации по месту жительства спустя 21 день.

«Каждый вакцинированный получит памятку с инструкцией, перед прохождением вакцинации рекомендуется не употреблять алкогольные напитки, а в день прививки – не посещать сауны, бани и бассейны и отложить интенсивные тренировки», – добавили медики.

В минувшую пятницу, по их информации, в передвижном пункте на площали Советской в Ялте первый компонент вакцины получили 130 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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