Власть
В Севастополе уникальный артефакт «похоронили» под грудой металлолома
Сотрудники одной из автомастерских Севастополя нашли под грудой металлолома бронзовую позолоченную табличку в виде геральдического щита, посвященную выдающемуся русскому флотоводцу, вице-адмиралу Сергею Тыртову.
Об этом сообщила пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии.
На табличке выгравированы надписи на венках, возложенных на гроб вице-адмирала Тыртова, который скончался в 1903 году и был похоронен в крипте Владимирского собора (усыпальницы адмиралов).
На табличке выгравированы около 40 надписей, в том числе от российской императрицы Александры Федоровны – супруги императора Николая II.
Владельцы автомастерской передали находку в храм.
Сергей Тыртов – вице-адмирал, главный командир Черноморского флота и портов, военный губернатор города Николаева. Совершил ряд плаваний, в том числе несколько кругосветных, участвовал в экспедиции к берегам Америки.
В 1856 году участвовал в защите Кронштадта от нападения англо-французского флота, получил бронзовую медаль «В память войны 1853-1856 гг.».
В 1898 году Тыртов был назначен главным командиром Черноморского флота и портов Черного моря. При нем продолжалось усиление Черноморского флота за счет ввода в его состав новых кораблей, в том числе броненосцы «Князь Потемкин Таврический» и «Ростислав», эскадренные миноносцы «Строгий», «Свирепый», «Сметливый» и «Стремительный», крейсеры «Очаков» и «Кагул».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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