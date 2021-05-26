В Севастополе уникальный артефакт «похоронили» под грудой металлолома

Сотрудники одной из автомастерских Севастополя нашли под грудой металлолома бронзовую позолоченную табличку в виде геральдического щита, посвященную выдающемуся русскому флотоводцу, вице-адмиралу Сергею Тыртову.

Об этом сообщила пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии.

На табличке выгравированы надписи на венках, возложенных на гроб вице-адмирала Тыртова, который скончался в 1903 году и был похоронен в крипте Владимирского собора (усыпальницы адмиралов).

На табличке выгравированы около 40 надписей, в том числе от российской императрицы Александры Федоровны – супруги императора Николая II.

Владельцы автомастерской передали находку в храм.

Сергей Тыртов – вице-адмирал, главный командир Черноморского флота и портов, военный губернатор города Николаева. Совершил ряд плаваний, в том числе несколько кругосветных, участвовал в экспедиции к берегам Америки.

В 1856 году участвовал в защите Кронштадта от нападения англо-французского флота, получил бронзовую медаль «В память войны 1853-1856 гг.».

В 1898 году Тыртов был назначен главным командиром Черноморского флота и портов Черного моря. При нем продолжалось усиление Черноморского флота за счет ввода в его состав новых кораблей, в том числе броненосцы «Князь Потемкин Таврический» и «Ростислав», эскадренные миноносцы «Строгий», «Свирепый», «Сметливый» и «Стремительный», крейсеры «Очаков» и «Кагул».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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