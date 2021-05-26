Происшествия
В Севастополе сотрудники ФСБ задержали наркокурьера
В Севастополе сотрудниками ФСБ был задержан курьер одного из Интернет-магазинов по продаже наркотиков.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«30-летний житель Севастополя получал синтетические наркотические средства, а также наркотики растительного происхождения оптовыми партиями для дальнейшего сбыта на территории Севастополя с помощью закладок. В ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружено и изъято пять видов расфасованных и подготовленных к продаже наркотиков: мефедрон, МДМА, N-метилэфедрон, амфетамин, а также каннабис, в общей сложности около 460 доз», - заявили в ФСБ.
В данный момент наркокурьер взят на два месяца под стражу, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».
Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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