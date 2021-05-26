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Власть

В Севастополе собрались построить крематорий

В Севастополе собрались построить крематорий

фото © primamedia.ru

Строительство крематория на деньги инвесторов запланировано в Севастополе.

Об этом сообщил сегодня на выступлении перед депутатами Законодательного собрания губернатор города Михаил Развожаев, передает «Новый Севастополь».

«К сожалению, другого выхода в Севастополе все равно невозможно придумать. Потому что, к сожалению, ограничение земельных ресурсов – оно есть. При этом такого жесткого отторжения обществом такого способа тоже нет», – заявил Развожаев.

Он отметил, что похоронный бизнес – прибыльный. «Большое число инвесторов обращается с этой тематикой, чтобы ее реализовать, – сказал он. – Как только мы подготовим, как бы это цинично ни звучало, инвестиционное предложение, соответственно, будем рассматривать открыто на нашей комиссии по инвестиционным проектам. И на основе конкуренции, соответственно, такой вопрос может быть реализован».

До этого депутат Вячеслав Комзолов сообщил, что самое крупное кладбище Севастополя, расположенное в районе поселка Кальфа, площадью 63 гектара полностью заполнено. Дополнительного участка площадью 6 га, который заполнен наполовину, хватит на несколько лет.

О наличии инвестпроекта по строительству крематория сообщалось еще в 2017 году. Тогда озвучивался объем вложений 100 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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