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Общество

В Севастополе на пляжах детей будут бесплатно обучать плаванию

В Севастополе пройдет масштабная акция, в ходе которой профессиональные инструкторы будут бесплатно обучать детей плаванию.

Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона сообщил руководитель управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

«В текущем году впервые масштабно запускаем проект и акцию „Научись плавать», она будет направлена как раз на возраст 6–14 лет. Профессиональные тренеры в летний период не так загружены, как в сезон, они будут специально проводить и теоретические, и практические уроки для детей», — отметил Сергей Резниченко.

Специальные станции этим летом будут развернуты на трех городских пляжах: «Омега», «Солнечный» и «Учкуевка». Сейчас специалисты управления ведут организационную работу с сотрудниками ГИМС и операторами пляжей.

«Будет определенная запись, будут контактные данные по каждой точке — с конкретным инструктором, со временем. Сейчас концепт проекта сверстан — перед запуском мы дадим большой анонс и обратную связь, чтобы родители могли прийти с детьми и научить плавать ребенка», — подчеркнул Сергей Резниченко.

Кроме того, в августе 2021 года в Севастополе планируют запустить проект «Фитнес-бабушка». Занятия для женщин от 55 лет будут проходить на спортивных локациях под руководством специалистов. К участию намерены привлечь более 1000 человек.

В тексте использованы материалы: Форпост

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