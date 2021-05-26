В Минстрое России хотят провести аудит сетей водоснабжения в Крыму

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Заместитель главы Минстроя России, главный жилищный инспектор России Максим Егоров заявил, что необходимо провести технический аудит сетей водоснабжения, чтобы снизить их износ, а также предотвратить аварийность.

По его словам, такую работу рекомендовано провести в Крыму и Севастополе, информирует российское информагентство ТАСС.

«Данное направление мы сейчас будем рекомендовать республике Крым, Севастополю и всем субъектам – производить работу по техническому аудиту именно технического состояния оборудования и сетей. Это та задача, которую мы перед собой ставим», – заявил Егоров.

Он добавил, что по данным Росстата, средний износ систем водоснабжения и водоотведения в России составляет около 58%, а сам показатель влияет на аварийность в ЖКХ. Данных о состоянии сетей в Крыму и Севастополе Егоров не привел.

Из-за дефицита воды с прошлого года в ряде регионов Крыма ввели графики подачи воды. Вместе с этим регулярно происходят аварии на сетях водоснабжения, что приводит к частому отключению воды.

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