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Власть

В Крыму снесут лагерь туристов

15:33 среда, 26 мая 2021
В Крыму снесут лагерь туристов

фото © ТВ Звезда

В Крыму на мысе Фиолент снесут стихийный лагерь туристов, который был обнаружен в ходе рейда.

Отдыхающие возвели там целую хижину из легковоспламеняющихся материалов и жгли костры. На территории заказника еще в начале месяца выгорело 600 квадратных метров. Причиной пожара тогда признали человеческий фактор.

Группа отдыхающих на Фиоленте обосновалась основательно, и даже провела электропроводку в своем лагере, то есть - судя по всему выехала на природу надолго. Сейчас сотрудники МЧС вместе с полицией проводят рейды в Крыму по самым популярным у туристов местам. Путешественников, которые незаконно возводят постройки и не соблюдают правила пожарной безопасности, - штрафуют.

Сотрудники МЧС и полиции уже выявили множество нарушений во время рейда на мысе Фиолент в Севастополе. Прежде всего, это неосторожное обращение с огнем, захламление зеленых территорий и возведение самостроев. Туристы часто разводят костры на месте лагерей для отдыхающих, а это может привести к пожарам.

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