В Крыму пообещали открыть центры трансплантологии

В постоянном гемодиализе в Крыму нуждаются более 500 пациентов, а в Севастополе – более 200. На полуострове число таких больных ежегодно увеличивается минимум на 100 человек.

Об этом журналистам рассказали главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

Благодаря договоренностям по организации центров трансплантологии почки в Крыму и Севастополе, это количество может быть существенно снижено, заверили медики в ходе совещания об организации трансплантационной помощи и органного донорства в Республике Крым.

«Трансплантация почки стоит остро во всем мире, таких пациентов тысячи. Среди них есть огромное количество пациентов трудоспособного возраста, женщин детородного возраста, которые лишены возможности реализовать себя, находясь на гемодиализе», - заявил академик РАН, заслуженный врач РФ Сергей Готье.

По его словам, к сожалению, число гемодиализных мест не удается снизить ни в одном государстве. Хорошим методом замене очень дорогостоящего гемодиализа становится трансплантация почки.

«К сожалению, только в 32 регионах страны есть такая технология. Мы в Москве оперируем очень много крымчан, они годами живут в Москве, чтобы получить донорскую почку, тут и семьи иногда разрушаются. Чтобы этой беды было меньше, мы стараемся, чтобы такой метод как трансплантация почки приближался к населению», - добавил он.

Более года назад вопрос создания в Крыму и Севастополе отделений по трансплантации уже поднимался, но приступить к его реализации помещала пандемия коронавируса. Теперь к вопросу решили вернуться. При этом Готье подчеркнул, что первую операцию по пересадке почки пациенту в Крыму сделают не раньше, чем через год.

«Это время на то, чтобы все приобрести, создать так называемый лист ожидания, отобрать больных, научить врачей, провести организационные мероприятия. И, самое главное, чтобы население могло понимать, что оно участвует в трансплантации – является источником донорских органов», - сказал главный трансплантолог России.

Готье подчеркнул, что в России существует презумпция согласия, которая говорит, что если медицинское учреждение не поставлено в известность о том, что пациент не хотел стать посмертным донором, он является возможным кандидатом на донорскоие органы в случае его смерти.

При этом он заметил, что в первую очередь будет организовано отделение именно по трансплантации почек, так как это очень повысит качество жизни пациентов и снизит экономическую нагрузку на государство.

«Мировой опыт говорит о том, что в основе каждой трансплантационной программы в стране лежит трансплантация почки, потому что это экономически выгодно региону, так на каждого больного на диализе уходит 500 млн в год. Если пересажена почка, то мы каждый год убавляем затраты на этого пациента. Остаются только лекарства, которые он получает и регулярные обследования», - пояснил Готье.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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