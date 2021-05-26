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Власть

В Крыму отмечается острый дефицит паллиативных коек для детей

12:25 среда, 26 мая 2021

В Крыму остро не хватает коек паллиативной помощи для детей.

Паллиативная медицина занимается неизлечимыми больными, помогая им жить максимально активно и чувствуя себя удовлетворительно. Главная задача паллиативной помощи – облегчение проявлений болезни для улучшения жизни пациента и его близких.

В онкологии паллиативная весь спектр медицинских мероприятий при неоперабельных новообразованиях.

По словам секретаря комиссии общественной палаты Республики Крым по вопросам социальной политики, здравоохранению и делам ветеранов Натальи Резниченко, сегодня в реестре паллиативных пациентов числятся 64 ребенка. Их родители жалуются, что определить ребенка в республиканскую детскую клиническую больницу: загруженность паллиативных коек составляет 120%.

Сегодня ситуация обостряется тем, что из 10 коек, организованных в РДКБ, используются только 5, и те находятся не в специализированном отделении и работают в приспособленных условиях. Остальные будут использоваться только после завершения ремонта в РДКБ.

По словам министра здравоохранения РК Александра Остапенко, по плану ремонт должен завершиться в 2022 году, но, может быть, удастся его закончить к концу текущего года.

В тексте использованы материалы: Новый день

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