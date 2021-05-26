Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пандемия COVID-19 повлияла на рост детской преступности в Крыму ● У больных COVID-19 стали чаще появляться осложнения ● Туристы и мероприятия подстегнули коронавирус в Севастополе ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● 91 случай коронавируса выявили в Крыму за сутки
В Крыму еще 93 человека заразились коронавирусом
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За 25 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 58 выявлены при обращении за медицинской помощью, 34 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3386 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 103 человека, выздоровевших за весь период – 40 073 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Первую трансплантацию почки в Севастополе планируют провести в течение года. Власти Севастополя подписали соглашение с Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова о развитии трансплантологии в городе.
Туристы и мероприятия подстегнули коронавирус в Севастополе. Рост заболеваемости коронавирусом в Севастополе можно объяснить увеличившимся количеством туристов, а также проведением массовых мероприятий.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 24 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 90 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.
91 случай коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 23 мая на территории Республики Крым подтвержден 91 новый случай коронавирусной инфекции.
В Крыму еще 93 человека заразились коронавирусом
За 25 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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