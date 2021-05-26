Происшествия
В Крыму двое мужчин ограбили случайную собутыльницу
В Симферополе задержали двоих мужчин, ограбивших 59-летнюю женщину.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Как рассказали в ведомстве, женщина познакомилась с ними на улице. Во время совместного распития спиртного 34-летний мужчина сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном и убежал.
«Воспользовавшись тем, что потерпевшая бросилась за одним из грабителей, второй - 50-летний мужчина - тайно похитил ее сумочку с деньгами, телефоном и другим имуществом», - говорится в сообщении.
После этого подельники встретились и разделили «добычу» между собой.
Правоохранители выяснили, что мужчины уже были судимы за аналогичные преступления и на данный момент имеют не снятые судимости. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до четырех лет тюрьмы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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