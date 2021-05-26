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Происшествия

В Крыму двое мужчин ограбили случайную собутыльницу

14:40 среда, 26 мая 2021

В Симферополе задержали двоих мужчин, ограбивших 59-летнюю женщину.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Как рассказали в ведомстве, женщина познакомилась с ними на улице. Во время совместного распития спиртного 34-летний мужчина сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном и убежал.

«Воспользовавшись тем, что потерпевшая бросилась за одним из грабителей, второй - 50-летний мужчина - тайно похитил ее сумочку с деньгами, телефоном и другим имуществом», - говорится в сообщении.

После этого подельники встретились и разделили «добычу» между собой.

Правоохранители выяснили, что мужчины уже были судимы за аналогичные преступления и на данный момент имеют не снятые судимости. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до четырех лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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