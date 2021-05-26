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Происшествия

В Керчи умер пенсионер: жители обвиняют неработающий лифт

20:02 среда, 26 мая 2021
Керчь

ГСУ СКР по РК и Севастополю проведет проверку информации о смерти пенсионера, причиной которой мог стать неработающий лифт.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В социальных сетях жители Керчи сообщают, что в их подъезде, где скончался пожилой мужчина, на протяжении длительного времени не функционирует лифт: сосед поднялся на 14 этаж дома, где проживал, и умер», - говорится в сообщении Следкома. Уточняется, что причиной смерти стала атеросклеротическая болезнь сердца.

В рамках проверки, инициатором которой стал руководитель Крымского СК Владимир Терентьев, будет оценена работа организации, отвечающий за работу лифтов в доме.

Кроме того, проверку проводит и прокуратура Крыма.

«Будет дана оценка действиям управляющей компании в части полноты принимаемых мер, направленных на надлежащее содержание общего имущества, а также своевременности осуществления ремонтных работ вышедшего из строя лифтового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - отметили в надзорном ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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