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Происшествия

В бухте возле мыса Фиолент нашли 69 боеприпасов

Специалисты отряда МЧС России «Центроспас» и специализированного отряда Главного управления МЧС по Севастополю обследуют 20 гектаров морского дна бухты Гильзовая у мыса Фиолент.

Как сообщила пресс-служба управления, специалисты уже обнаружили 69 взрывоопасных предметов.

«Планируется произвести обследование 20 гектаров морского дна, обнаружение, подъем и обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. На сегодняшний день обследовано 880 квадратных метров морского дна, обнаружено и идентифицировано 69 боеприпасов», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что работы по обследованию бухты начались 21 мая. До 10 июня операция проводится совместно, впоследствии – до 31 октября – обследование будет проводиться силами севастопольских специалистов. Как сообщил начальник сводного отряда МЧС России Сергей Куртуков, работа будет проводиться поэтапно.

«Работы выполняются в три этапа. Первый – это проведение технической разведки с помощью гидролокатора бокового обзора и подводного аппарата «Фалькон». Второй – это на основании данных, полученных в результате мониторинга, проводятся водолазные работы по подъему и обезвреживанию взрывоопасных предметов. Далее мы проведем работы по уничтожению взрывоопасных предметов, обнаруженных в результате (обследования)», – сказал Куртуков.

Всего к работам привлечены 22 человека, из них 12 человек от «Центроспаса». Также задействованы пять единиц техники, четыре плавсредства и специальное оборудование, в том числе телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Фалькон» и гидролокатор бокового обзора «Гидра».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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