Украинская компания получила большой участок у мыса Меганом

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Сотрудник Госкомрегистра Крыма из Евпатории помог украинской компании получить большой земельный участок у мыса Меганом.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«В октябре 2019 года к должностному лицу обратился знакомый, который действовал по доверенности от имени иностранного юридического лица – частного предприятия, зарегистрированного в Украине, чтобы оказать содействие в регистрации права собственности на земельный участок близ мыса Меганом площадью 50 000 кв. метров, – сообщила Постнова. – Госрегистратор без проведения соответствующих проверок внес в Единый госреестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним запись о регистрации права собственности за частным предприятием на земельный участок».

По информации властей, «из-за действий чиновника участок выбыл из государственной собственности Крыма. Нанесенный ущерб оценивается в сумму около 18 млн рублей.«

В отношении теперь уже бывшего регистратора возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов государства, совершенное с причинением тяжких последствий). Расследование дела уже завершено.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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