Только 10 процентов крымчан получили вакцину от коронавируса

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Количество крымчан, прошедших вакцинацию от коронавируса, превысило 210 тысяч человек.

Об этом на брифинге по противодействию коронавирусу сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

«На сегодняшний день мы привили 210 315 человек, из них 159 239 получили второй компонент», – сообщил Остапенко.

В общей сложности республика получила 259 552 дозы вакцины, уточнил министр. За неделю медики в регионе привили 22 948 человек.

Также Остапенко отметил, что в республике открылось шесть дополнительных стационарных пунктов вакцинации, в настоящее время функционирует 102 пункта. На территории региона действует 57 выездных бригад.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Крыму 18 января текущего года. Перед ее началом Остапенко заявлял, что к концу года планируется привить 60% крымчан. В республике в настоящий момент проживает более 1,9 млн человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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